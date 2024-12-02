Казахстанская спортсменка с яркой победы стартовала на чемпионате Азии по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Улжан Сарсенбек одержала первую победу на чемпионате Азии в Таиланде, передает корреспондент NUR. KZ.

Казахстанская спортсменка проводила дебютный поединок на турнире против украинки Карины Вовк в весовой категории до 57 килограммов.

В стартовом бою Сарсенбек одержала победу единогласным решением судей со счетом 5:0. Таким образом, отечественная спортсменка вышла в четвертьфинальную стадию континентального первенства.

Напомним, ранее Казахстан понес первую потерю на чемпионате Азии. С соревнований снялась Алуа Балкибекова.

Чемпионат Азии по боксу проходит в тайском городе Чиангмае с 29 ноября по 11 декабря.

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