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Казахстанская спортсменка с яркой победы стартовала на чемпионате Азии по боксу

Опубликовано:

Казахстанская спортсменка Улжан Сарсенбек
Казахстанская спортсменка Улжан Сарсенбек. Фото: НОК РК

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Улжан Сарсенбек одержала первую победу на чемпионате Азии в Таиланде, передает корреспондент NUR. KZ.

Казахстанская спортсменка проводила дебютный поединок на турнире против украинки Карины Вовк в весовой категории до 57 килограммов.

В стартовом бою Сарсенбек одержала победу единогласным решением судей со счетом 5:0. Таким образом, отечественная спортсменка вышла в четвертьфинальную стадию континентального первенства.

Напомним, ранее Казахстан понес первую потерю на чемпионате Азии. С соревнований снялась Алуа Балкибекова.

Чемпионат Азии по боксу проходит в тайском городе Чиангмае с 29 ноября по 11 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2195096-kazahstanskaya-sportsmenka-s-yarkoy-pobedy-startovala-na-chempionate-azii-po-boksu/

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