Сборная Казахстана понесла первую потерю на чемпионате Азии по боксу

Представительница сборной Казахстана по боксу Алуа Балкибекова официально снялась с чемпионата Азии, который в эти дни проходит в Чиангмае (Таиланд), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Балкибекова должна была сегодня провести первую схватку на континентальном первенстве в весовой категории до 50 килограммов. Казахстанская федерация бокса сообщила, что у спортсменки серьезные проблемы со здоровьем.

"В связи с острым гастроэнтеритом с кишечным синдромом средней степени тяжести было решено снять спортсмена с соревнований”, - говорится в заключении врача.

Таким образом, сегодня от сборной Казахстана выступит только Улжан Сарсенбек в весовой категории до 57 килограммов. Ее соперницей будет украинская спортсменка Карина Вовк. Поединок ориентировочно запланирован на 13:30 по казахстанскому времени.

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