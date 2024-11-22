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Стало известно, почему призер Олимпиады-2024 не попал в заявку на чемпионат Азии по боксу

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Казахстанский боксер Нурбек Оралбай
Нурбек Оралбай. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Главный тренер национальной сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов объяснил причину отсутствия некоторых боксеров в списке на континентальное первенство, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Накануне стал известен состав мужской команды на чемпионат Азии во всех 13 весовых категориях. В заявке не оказалось серебряного призера Олимпаиды-2024 Нурбека Оралбая.

Главный тренер сборной Кайрат Сатжанов рассказал почему некоторые лидеры сборной не примут участие в соревнованиях.

"На данный момент у нас одна из самых сильных команд в мире. И эти парни поедут на чемпионат Азии. Думаю, во многих видах спорта нет такой глубины состава, как у нас: 11 заслуженных мастеров спорта, чемпионы мира и Азии, призеры Олимпийских игр.
Освободили только Нурбека Оралбая, Асланбека Шымбергенова и Камшыбека Кункабаева. Решение было принято из-за того, что у них травмы. Остальные все вышли на ринг в Шымкенте. В среднем провели по три-четыре боя. Отличный турнир получился. Соперники сильные. Напомню, на соревнованиях выступали также боксеры из Турции, Украины, Узбекистана, Кыргызстана", - поделился наставник.

Отметим, чемпионат Азии по боксу пройдет в тайском Чиангмае с 29 ноября по 11 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2191142-stalo-izvestno-pochemu-prizer-olimpiady-2024-ne-popal-v-zayavku-na-chempionat-azii-po-boksu/

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