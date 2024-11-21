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Абсолютный чемпион мира Артур Бетербиев бросил вызов блогеру, побившему Тайсона

Опубликовано:

Российско-канадский боксер Артур Бетербиев
Артур Бетербиев. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Канадско-российский боксер, который обладает всеми чемпионскими поясами в полутяжелом весе Артур Бетербиев предложил провести поединок американскому ютуберу Джейку Полу, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Бетербиев обратился к Полу, который на минувших выходных победил легендарного американского боксера Майка Тайсона.

"Джейк Пол, что ты сможешь сделать против действующего абсолютного чемпиона? Просто знай, что я всегда открыт к любым предложениям", - заявил в stories Артур.

Американский блогер отреагировал почти сразу на вызов Бетербиева.

"Просто посмотрите... боец из топ-5 рейтинга P4P бросает мне вызов. Ха-Ха. 4 года здесь и я уже рулю этим спортом" , - ответил Джейк Пол.

Напомним, последний раз Бетербиев выходил на ринг против чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола. В том поединке Артур решением судей одержал победу и стал абсолютным чемпионом мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2190624-absolyutnyy-chempion-mira-artur-beterbiev-brosil-vyzov-blogeru-pobivshemu-taysona/

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