"Самый крутой на планете": Джейк Пол назвал Майка Тайсона иконой после очного боя

Американский блогер и профессиональный боксер Джейк Пол подвел итоги поединка со своим соотечественником Майком Тайсоном, передает NUR.KZ со ссылкой на Netflix.

Противостояние соперников прошло в Арлингтоне (штат Техас, США). Пол победил единогласным решением судей, а для 58-летнего Тайсона это был первый профессиональный бой с 2005 года.

"Прежде всего, Майк Тайсон, это большая честь для меня. Давайте поддержим его. Он легенда и величайший из всех, кто когда-либо занимался этим. Он GOAT (величайший всех времен — прим. ред.). Я восхищаюсь и вдохновляюсь им. Нас бы не было сегодня здесь без него.

Этот мужчина — икона, и для меня большая честь иметь возможность биться с ним. Очевидно, это самый жесткий, самый крутой человек на планете. Бой был тяжелым, как я и ожидал", — сказал Пол в интервью на ринге.

Кроме того, на последних секундах поединка 27-летний блогер поклонился Тайсону. После финального гонга они обнялись и выразили друг другу уважение.

Напомним, Тайсон выступал на профессиональном ринге с 1985 по 2005 год. Он был абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

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