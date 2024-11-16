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Кэти Тейлор победила Аманду Серрано в реванше и защитила титул абсолютной чемпионки мира по боксу

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Кэти Тейлор
Кэти Тейлор. Фото: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

Ирландка Кэти Тейлор одержала победу над пуэрториканкой Амандой Серрано и осталась абсолютной чемпионкой мира по боксу в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменок стал вторым по значимости событием турнира, который возглавили Майк Тайсон и Джейк Пол.

Бой продлился все десять раундов. В четвертой трехминутке Тейлор нанесла Серрано рассечение головой.

В дальнейшем травма пуэрториканки усугубилась. В восьмом раунде рефери вынес предупреждение ирландке за опасное движение головой.

По итогам поединка Тейлор одержала победу единогласным решением судей. Все три арбитра признали ее сильнейшей со счетом 95-94.

Таким образом, Серрано не смогла взять реванш у соперницы. Их первый бой в 2022 году завершился победой ирландки раздельным решением судей.

38-летняя Тейлор защитила титулы WBA, WBO, WBC и IBF в первом полусреднем весе. Теперь на счету олимпийской чемпионки 24 победы (6 — нокаутами) при одном поражении на профессиональном ринге.

36-летняя Серрано уступила третий раз за карьеру. В активе чемпионки мира в семи весовых категориях осталось 47 побед (31 — нокаутами) при одной ничьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2188292-keti-teylor-pobedila-amandu-serrano-v-revanshe-i-zashchitila-titul-absolyutnoy-chempionki-mira-po-boksu/

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