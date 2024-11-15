Майк Тайсон дал пощечину Джейку Полу на "дуэли взглядов" (видео)

В США прошла церемония "face-to-face" предстоящего поединка между легендарным американским боксером Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок Тайсон - Пол пройдет в Техасе 15 ноября (утро 16 ноября по казахстанскому времени) и возглавит вечер бокса.

За день до боя участники прошли церемонию взвешивания и в очередной раз встретились на "битве взглядов". В ходе мероприятия Джейк Пол наступил на ногу "Железного Майка" за что, бывший абсолютный чемпион мира влепил пощечину ютуберу. После чего началась массовая потасовка.

Для Майка Тайсона это будет первый поединок на профессиональном ринге после почти 20-летнего перерыва. Результат боя Тайсон - Пол пойдет в официальную статистику спортсменов.

Прямую трансляцию боя в прямом эфире покажет крупнейшая платформа планеты Netflix.

Все подробности предстоящего поединка можно узнать из нашего материала.

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