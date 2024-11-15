Возвращение легенды: все подробности боя Майк Тайсон — Джейк Пол

В ночь с 15-го на 16 ноября на профессиональный ринг впервые после 20-летнего перерыва возвращается легендарный американский боксер Майк Тайсон. NUR.KZ представляет все детали перед очным боем бывшего абсолютного чемпиона с блогером Джейком Полом.

Время, место и трансляция

Изначально бой Тайсон — Пол должен был состояться 20 июля, но дату пришлось сменить из-за серьезных проблем со здоровьем "Железного Майка". 28 мая легендарный американец был госпитализирован по причине обострения язвы. После этого было объявлено о новой дате.

Поединок Тайсон — Пол возглавит вечер бокса 15 ноября (утро 16 ноября по казахстанскому времени) в Техасе на арене ATр&T Stadium.

Прямую трансляцию боя в прямом эфире покажет крупнейшая платформа планеты Netflix.

Майк Тайсон

58-летний легендарный американский боксер возвращается на профи-ринг спустя 20 лет. Последний поединок "Железного Майка" датируется 2005 годом. Во время перерыва также принимал участие в выставочных боях против Кори Сандерса, Кевина Макбрайда и Роя Джонса, которые не пошли в официальную статистику Тайсона. Всего же в карьере американца 58 боев, в которых он одержал 50 побед, 44 из которых были добыты нокаутами. Тайсон становился абсолютным чемпионом мира в 1987 году и удерживал это звание на протяжение двух с половиной лет.

Джейк Пол

27-летний блогер-боксер проведет уже 12-й поединок на профессиональном ринге. Ютубер встречался с оппонентами из разных сфер (блогеры, бойцы UFC, боксеры) и одержал уже 11 побед. Единственное поражение ему нанес сводный брат Тайсона Фьюри Томми, который победил раздельным решением судей.

Сколько боксеры заработают за бой?

Гарантированный гонорар "Железного Майка", по утверждению журналиста ESPN, составит 20 миллионов долларов. Джейк Пол на одной из пресс-конференций озвучил, что зафиксированная сумма гонорара для него равна 40 миллионам долларов.

Также известно, что боксеры получат процент от дохода за платную трансляцию, который оценивается в 80 миллионов долларов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.