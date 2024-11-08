Бывший тренер Головкина возглавил подготовку сборной Казахстана по боксу к чемпионату Азии

Казахстанские боксеры начали учебно-тренировочный сбор перед чемпионатом Азии под руководством тренерского штаба в состав, которого вошел американский специалист Кристофер Камаччо, передает NUR.KZ со ссылкой на КФБ.

Представители национальной сборной проводят УТС под руководством главного тренера Кайрата Сатжанова и американских специалистов Кристофера и Дарио Камачо, которые работают над улучшением физической подготовки спортсменов.

Напомним, что американский специалист известен по работе с Геннадием Головкиным, а также экс-чемпионами UFC Даниэлем Кормье, Люком Рокхолдом и Хабибом Нурмагомедовым.

Камаччо прибыл в расположение национальной сборной по приглашению президента Национального олимпийского комитета Геннадия Головкина.

Напомним, чемпионат Азии по боксу пройдет в Аммане (Иордания) с 30 ноября по 12 декабря.

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