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Тренер Головкина поможет сборной Казахстана по боксу в подготовке к чемпионату Азии

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Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов
Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов. Фото: НОК РК

Национальная сборная Казахстана по боксу начала подготовку к чемпионату Азии, который пройдет в Аммане (Иордания) с 30 ноября по 12 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Начальным этапом подготовительного процесса стал стартовавший в Алматы учебно-тренировочный сбор, направленный на повышение уровня общефизической подготовки. 

К УТС привлечен известный американский тренер по физподготовке Кристофер Камачо, который прибыл в расположение команды по приглашению президента Национального Олимпийского комитета Геннадия Головкина. 

Специалист будет помогать тренерскому штабу сборной Казахстана готовить боксеров к континентальному первенству. 

Стоит отметить, что Кристофер Камачо на протяжении многих лет принимал участие в тренировочных лагерях Геннадия Головкина перед различными поединками на профессиональном ринге. Также он работал с известными бойцами ММА Хабибом Нурмагомедовым, Даниэлем Кормье, Кейном Веласкесом, Люком Рокхолдом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2176332-trener-golovkina-pomozhet-sbornoy-kazahstana-po-boksu-v-podgotovke-k-chempionatu-azii/

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