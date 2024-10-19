Тренер Головкина поможет сборной Казахстана по боксу в подготовке к чемпионату Азии

Национальная сборная Казахстана по боксу начала подготовку к чемпионату Азии, который пройдет в Аммане (Иордания) с 30 ноября по 12 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Начальным этапом подготовительного процесса стал стартовавший в Алматы учебно-тренировочный сбор, направленный на повышение уровня общефизической подготовки.

К УТС привлечен известный американский тренер по физподготовке Кристофер Камачо, который прибыл в расположение команды по приглашению президента Национального Олимпийского комитета Геннадия Головкина.

Специалист будет помогать тренерскому штабу сборной Казахстана готовить боксеров к континентальному первенству.

Стоит отметить, что Кристофер Камачо на протяжении многих лет принимал участие в тренировочных лагерях Геннадия Головкина перед различными поединками на профессиональном ринге. Также он работал с известными бойцами ММА Хабибом Нурмагомедовым, Даниэлем Кормье, Кейном Веласкесом, Люком Рокхолдом.

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