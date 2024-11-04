Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по боксу

На прошедшем Конгрессе Международной федерации по боксу World Boxing казахстанская делегация официально подала заявку на проведение квалификационного чемпионата мира в 2027 году, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Сегодня стало известно, что Казахстанская федерация бокса официально стала полноправным членом новой международной организации World Boxing. Об этом стало известно после проведения Конгресса WB.

Казахстанская федерация бокса на данном Конгрессе также подала заявку на проведение квалификационного чемпионата мира-2027 по боксу к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. Решение мировой организации будет принято в ближайшее время.

Глава Национального олимпийского комитета Казахстана и председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин отметил успешную работу международной федерации, в частности проведение первого молодежного чемпионата мира U - 19.

Напомним, что Международная федерация бокса World Boxing создана в апреле 2023 года. На сегодняшний день к World Boxing (WB) присоединились 55 стран.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.