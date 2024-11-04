Казахстанская федерация бокса официально вступила в World Boxing

Казахстанская федерация бокса официально стала полноправным членом новой международной организации World Boxing, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Об этом решении было объявлено во время Конгресса Международной федерации бокса World Boxing в американском Колорадо-Спрингс.

В рамках прошедшего мероприятия также обсуждены изменения в уставе World Boxing, одобренные Международным Олимпийским комитетом.

В рамках Конгресса были приняты изменения в регламент проведения соревнований. В частности, турниры будут проводиться в новых весовых категориях.

Членами новой Международной федерации бокса World Boxing помимо Казахстана также стали Узбекистан, Гватемала и Лаос.

Напомним, что Международная федерация бокса World Boxing создана в апреле 2023 года. На сегодняшний день к World Boxing (WB) присоединились 55 стран.

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