Непобежденный казахстанский боксер узнал имя нового соперника

Казахстанский профессиональный боксер Садриддин Ахмедов узнал официальную дату и место проведения следующего боя, а также имя соперника, передает NUR.KZ.

Промоутерская организация "360 Promotions" сделала на своей странице в Instagram официальный анонс боя Садриддина Ахмедова.

Так, непобежденный казахстанец вернется на профи-ринг 13 декабря. Бой пройдет в американском городе Санта-Инезе против местного боксера Рафаэля Игбокве по прозвищу «Trouble».

Поединок Ахмедов - Игбокве станет главным событием планируемого вечера бокса.

Напомним, в последний раз Ахмедов выходил на ринг 1 сентября, также в Санта-Инезе. В том бою он нокаутировал 30-летнего американского боксера Антонио Тодда.

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