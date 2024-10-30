Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Непобежденный казахстанский боксер узнал имя нового соперника

Опубликовано:

Садриддин Ахмедов
Садриддин Ахмедов. Фото: olympic.kz

Казахстанский профессиональный боксер Садриддин Ахмедов узнал официальную дату и место проведения следующего боя, а также имя соперника, передает NUR.KZ.

Промоутерская организация "360 Promotions" сделала на своей странице в Instagram официальный анонс боя Садриддина Ахмедова.

Так, непобежденный казахстанец вернется на профи-ринг 13 декабря. Бой пройдет в американском городе Санта-Инезе против местного боксера Рафаэля Игбокве по прозвищу «Trouble».

Поединок Ахмедов - Игбокве станет главным событием планируемого вечера бокса.

Напомним, в последний раз Ахмедов выходил на ринг 1 сентября, также в Санта-Инезе. В том бою он нокаутировал 30-летнего американского боксера Антонио Тодда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2180531-nepobezhdennyy-kazahstanskiy-bokser-uznal-imya-novogo-sopernika/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie