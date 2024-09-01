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Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов нокаутировал соперника в дебютном бое в США

Опубликовано:

Садриддин Ахмедов
Садриддин Ахмедов. Фото : instagram.com/sadriddin_____soq

Казахстанский профессиональный боксер Садриддин Ахмедов провел дебютный поединок в среднем дивизионе на вечере бокса в США, передает корреспондент NUR.KZ.

26-летний казахстанский боксер выступал на вечере бокса в городе Санта-Инезе (штат Калфиорния, США), который организовывал бывший промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер.

Соперником Садриддина Ахмедова в средней весовой категории был 30-летний американский боксер Антонио Тодд.

Отметим, отечественный боксер впервые бился в этом дивизионе в Соединенных штатах. Ахмедов одержал досрочную победу нокаутом в первом раунде. Таким образом, в его активе теперь 14 побед (12 из них досрочно) на профессиональном ринге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2155663-kazahstanskiy-bokser-sadriddin-ahmedov-nokautiroval-sopernika-v-debyutnom-boe-v-ssha/

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