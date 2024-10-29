Казахстанский боксер не смог пробиться в полуфинал исторического чемпионата мира

В американском городе Пуэбло (штат Колорадо, США) продолжается молодежный чемпионат мира до 19 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.
В очередной соревновательный день стартовали четвертьфинальные поединки в разных весовых категориях. Так, представитель казахстанской команды Диас Серикулы в весе до 70 килограммов уступил на стадии 1/4-й австралийскому боксеру Дияншу Реду раздельным решением судей.
В четвертьфинале также выступят Ерасыл Амангалиев и Асылхан Кошербай. Другой казахстанец Даниял Райымбеков стартует сразу в полуфинале.
Напомним, ранее глава Национального олимпийского комитета РК, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин встретился с участниками ЧМ по боксу в США.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2180187-kazahstanskiy-bokser-ne-smog-probitsya-v-polufinal-istoricheskogo-chempionata-mira/