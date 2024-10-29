"Сделаю все возможное": Геннадий Головкин дал обещание молодым боксерам на чемпионате мира

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин встретился с участниками чемпионата мира по боксу U19 в США, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Глава НОК РК пообщался с участниками мирового первенства, а также сделал совместные фотографии с юными боксерами.

Геннадий Головкин в своем обращении к спортсменам назвал сохранение бокса в программе Олимпийских игр-2028 приоритетом в своей работе.

"Среди вас в данный момент находятся будущие чемпионы, а также олимпийцы, которые примут участие в Играх в Лос-Анджелесе. И я обещаю, что от себя сделаю все возможное для того, чтобы сохранить бокс в соревновательной программе Олимпиады. Стремитесь к высотам, отдавайте все силы для достижения своих целей. Желаю всем ярких побед и успешного выступления на чемпионате мира", - заявил Геннадий Головкин.

Чемпионат мира в Пуэбло впервые проходит под эгидой World Boxing. В нем принимают участие 180 боксеров из 30 стран.

Сразу трое казахстанских спортсмена с победы стартовали на данном мировом первенстве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.