Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Сделаю все возможное": Геннадий Головкин дал обещание молодым боксерам на чемпионате мира

Опубликовано:

Геннадий Головкин с участниками чемпионата мира U19
Геннадий Головкин с участниками чемпионата мира U19. Фото: НОК РК

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин встретился с участниками чемпионата мира по боксу U19 в США, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Глава НОК РК пообщался с участниками мирового первенства, а также сделал совместные фотографии с юными боксерами.

Геннадий Головкин в своем обращении к спортсменам назвал сохранение бокса в программе Олимпийских игр-2028 приоритетом в своей работе. 

"Среди вас в данный момент находятся будущие чемпионы, а также олимпийцы, которые примут участие в Играх в Лос-Анджелесе. И я обещаю, что от себя сделаю все возможное для того, чтобы сохранить бокс в соревновательной программе Олимпиады. Стремитесь к высотам, отдавайте все силы для достижения своих целей. Желаю всем ярких побед и успешного выступления на чемпионате мира", - заявил Геннадий Головкин.

Чемпионат мира в Пуэбло впервые проходит под эгидой World Boxing. В нем принимают участие 180 боксеров из 30 стран.

Сразу трое казахстанских спортсмена с победы стартовали на данном мировом первенстве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2180030-sdelayu-vse-vozmozhnoe-gennadiy-golovkin-dal-obeshchanie-molodym-bokseram-na-chempionate-mira/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie