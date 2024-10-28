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Казахстанские боксеры вышли в четвертьфинал молодежного чемпионата мира в США

Опубликовано:

Казахстанский боксер
Казахстанский боксер. Фото: пресс-служба World Boxing

Сразу трое казахстанских боксеров одержали победы в стартовых поединках на чемпионате мира до 19 лет, который проходит в американском Пуэбло, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

С победы стартовал казахстанский боксер Диас Серикулы. В дебютной встрече в весовой категории до 70 килограммов отечественный спортсмен победил представителя Алжира Ислама Дахлала.

Успешно преодолел стадию 1/8-й мирового первенства в США также и Ерасыл Амангалиев. Боксер в весовой категории до 55 килограммов одолел чешского атлета Ондрея Томаша.

В весе до 65 килограммов еще один казахстанец Асылхан Кошербай разобрался с Симоном Стожкой из Чехии.

Добавим, что всего нашу страну на чемпионат мира от международной федерации World Boxing представляют четыре спортсмена. Даниял Райымбеков начнёт выступление позже. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2179757-kazahstanskie-boksery-vyshli-v-chetvertfinal-molodezhnogo-chempionata-mira-v-ssha/

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