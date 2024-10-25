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Александр Усик высказался об уходе из профессионального бокса

Опубликовано:

Украинский боксер Александр Усик
Александр Усик. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO, IBO и The Ring в тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал о том, планирует ли завершать карьеру, передает NUR.KZ.

Бывший абсолютный чемпион мира заявил, что пока не планирует завершать карьеру, а также рассказал, как помогает молодым талантам.

- Ты выиграл олимпийское золото, был двукратным абсолютным чемпионом мира. Что заставляет тебя продолжать карьеру?
- Я люблю это. Это моя жизнь. Я чувствую, что у меня есть силы вставать рано утром и тренироваться. Послушайте, я выиграл олимпийское золото и был абсолютным чемпионом мира, но это не конец моей карьеры. Может быть, это даже начало.
- Не хотел бы в дальнейшем стать тренером, менеджером или промоутером?
- Может быть, но послушайте, я еще не планировал, что я буду делать после моей боксерской карьеры. Я и моя команда продолжаем работать с молодыми людьми, кто хочет развиваться в боксе. Мы можем дать возможности молодым талантам, например, получить образование в медицине, но после завершения обучения он может помогать боксерам. Это нормально, - заявил украинец.

Отметим, 23 октября Александр Усик и британец Тайсон Фьюри провели совместную пресс-конференцию перед боем-реваншем. На мероприятии украинец появился в образе наемного убийцы. После пресс-конференции на дуэли взглядов британец защекотал Усика.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2178881-aleksandr-usik-vyskazalsya-ob-uhode-iz-professionalnogo-boksa/

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