Казахстанские боксеры примут участие в чемпионате мира World Boxing

Молодежная команда Казахстана по боксу впервые выступит на мировом первенстве до 19 лет, организатором которого является Международная федерация Word Boxing, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Чемпионат мира стартует 26 октября в американском городе Пуэбло.

Всего на мировое первенство заявлено 180 спортсменов из 30 стран. Сборную Казахстана на соревнованиях в США представят четыре боксера.

За медали будут биться Ерасыл Амангалиев (до 55 кг), Асылхан Кушербай (до 65 кг), Диас Серикулы (до 70 кг), Даниял Райымбеков (до 85 кг).

Напомним, что World Boxing - Международная федерация бокса, созданная в апреле 2023 года. В сентябре текущего года Казахстан подал заявку на вступление в World Boxing.

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