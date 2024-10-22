Призер чемпионата мира вернулся в сборную Казахстана по боксу с профессионального ринга

Абильхан Аманкул, выступавший на профессиональном ринге, приступил к тренировкам с национальной сборной, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

Спортсмену 27 лет. На любительском уровне он становился серебряным призером чемпионата мира и Азиатских игр, дважды поднимался на пьедестал чемпионата Азии в среднем весе. На Олимпиаде-2020 Аманкул дошел до четвертьфинала.

В 2022 году казахстанец дебютировал на профессиональном ринге. Он выиграл первые четыре боя, но его последний поединок завершился вничью. С сентября 2023 года Аманкул не выходил на ринг. Теперь спортсмен планирует участвовать в чемпионате Казахстана.

"Я выступал в профессиональном боксе, однако там не было боев. Практически полтора года не выходил на ринг, но продолжал тренировки. Последние два месяца я отдыхал. Сейчас начал тренироваться вместе со сборной. Планирую выступить на чемпионате Казахстана, а дальше уже будет видно", — заявил Аманкул.

Напомним, ранее в расположение национальной сборной прибыл американский тренер Кристофер Камачо, работавший с Геннадием Головкиным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.