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Призер чемпионата мира вернулся в сборную Казахстана по боксу с профессионального ринга

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Казахстанский боксер Абильхан Аманкул
Абильхан Аманкул. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Абильхан Аманкул, выступавший на профессиональном ринге, приступил к тренировкам с национальной сборной, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

Спортсмену 27 лет. На любительском уровне он становился серебряным призером чемпионата мира и Азиатских игр, дважды поднимался на пьедестал чемпионата Азии в среднем весе. На Олимпиаде-2020 Аманкул дошел до четвертьфинала.

В 2022 году казахстанец дебютировал на профессиональном ринге. Он выиграл первые четыре боя, но его последний поединок завершился вничью. С сентября 2023 года Аманкул не выходил на ринг. Теперь спортсмен планирует участвовать в чемпионате Казахстана.

"Я выступал в профессиональном боксе, однако там не было боев. Практически полтора года не выходил на ринг, но продолжал тренировки. Последние два месяца я отдыхал. Сейчас начал тренироваться вместе со сборной. Планирую выступить на чемпионате Казахстана, а дальше уже будет видно", — заявил Аманкул.

Напомним, ранее в расположение национальной сборной прибыл американский тренер Кристофер Камачо, работавший с Геннадием Головкиным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2177511-prizer-chempionata-mira-vernulsya-v-sbornuyu-kazahstana-po-boksu-s-professionalnogo-ringa/

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