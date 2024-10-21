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Американский тренер, работавший с Головкиным, прибыл в расположение сборной Казахстана

Опубликовано:

Кристофер Камачо
Кристофер Камачо. Фото: instagram.com/olympickz

Тренер из США Кристофер Камачо прилетел в Казахстан, для того чтобы принять участие в учебно-тренировочном сборе отечественных боксеров, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram специалиста.

Камачо прибыл на базу в Акбулаке (Алматинская область) и уже приступил к тренировкам с национальной сборной Казахстана по боксу.

«Прием в Казахстане был потрясающим!» — поделился американский тренер на своей странице в социальной сети.

Напомним, мужская сборная Казахстана по боксу начала подготовку к чемпионату Азии, который пройдет в Аммане (Иордания) с 30 ноября по 12 декабря.

К УТС привлечен известный американский тренер по физподготовке Кристофер Камачо, который прибыл в расположение команды по приглашению президента Национального олимпийского комитета Геннадия Головкина. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2177016-amerikanskiy-trener-rabotavshiy-s-golovkinym-pribyl-v-raspolozhenie-sbornoy-kazahstana/

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