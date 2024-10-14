Чемпион WBA Asia из Караганды поделился своими планами

Карагандинец Руслан Мадиев стал чемпионом WBA Asia в полусреднем весе после полуторагодового перерыва в карьере. Власти поздравили боксера с победой, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, заместитель акима области Әлібек Әлденей отметил высокое мастерство, техничность и несгибаемую волю мастера кожаной перчатки.

"Вы - большая гордость не только для региона, но и, самое главное, для подрастающего поколения. Караганда всегда славилась своими боксерами. Наша земля - это кузница боксерской школы. Сейчас вы радуете нас своими выступлениями на профессиональном ринге. Мы в вас верим и желаем новых побед. Обязательно нужно организовать мастер-классы с вашим участием для наших молодых спортсменов", - сказал он.

О завершении карьеры Руслан Мадиев заявил в марте 2023 года в Мексике, сразу после победы нокаутом во втором раунде. И вот он снова на ринге, и снова лучший.

Бой был организован отечественной промоутерской компанией 21 сентября в Алматы.

Соперником Руслана стал россиянин Тигран Согоян. После 10 раундов судьи единогласно присудили титул чемпиона карагандинцу.

Для Руслана это шестнадцатая победа в профессиональной карьере.

Руслан Мадиев в акимате. Фото: gov.kz

"Я брал паузу в соревнованиях, но тренироваться не прекращал. Всегда держал себя в форме. Как только предложили выступить за титул чемпиона Азии, сразу согласился. За несколько дней до боя соперник поменялся, но это не повлияло на результат. Больших сложностей не было. Если получится, то бой в защиту титула пройдет в Караганде", - поделился планами боксер.

Боксом Руслан Мадиев начал заниматься в 10 лет. Более 100 поединков он провел на любительском ринге, выступал на национальных турнирах Казахстана и входил в состав молодежной сборной. В профессиональный бокс перешел в 2015 году, провел 18 боев и одержал 16 побед, 6 из них нокаутом.

Напомним, 21 сентября Руслан Мадиев выиграл чемпионский бой на турнире в Алматы и стал обладателем пояса WBA Asia. Первые отрезки схватка проходила на равных. Оба боксера обменивались мощными ударами в корпус друг друга. К концу четвертого раунда скорости заметно снизились, и Руслан Мадиев завладел центром ринга до конца боя. В итоге казахстанский боксер победил единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что другой известный казахстанский спортсмен Санжар Адилов решил посвятить себя службе в ДЧС Карагандинской области. Он будет совмещать карьеру в спорте и работу в органах гражданской защиты.

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