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Чемпион мира по ММА устроился на работу в ДЧС Карагандинской области

Опубликовано:

Санжар Адилов
Санжар Адилов. Фото: gov.kz

Известный казахстанский спортсмен Санжар Адилов решил посвятить себя службе в МЧС. Он будет совмещать карьеру в спорте и работу в органах гражданской защиты, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

Как говорится на официальном сайте ведомства, Санжар Адилов является мастером спорта международного класса по ММА и боевому самбо, чемпионом мира по ММА и действующим чемпионом профессиональной лиги Alash Pride.

Спортсмен решил посвятить свою жизнь защите народа и поступил на службу в органы гражданской защиты.

Санжар Адилов
Санжар Адилов. Фото: gov.kz

Санжар будет заниматься ликвидацией пожаров и проведением аварийно-спасательных работ, а также продолжит участвовать в спортивных состязаниях на мировой арене, защищая честь Республики Казахстан.

"Служба в органах гражданской защиты - это благородная, престижная работа и призвание", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что казахстанский боец смешанных единоборств ММА, выступающий в легком дивизионе под эгидой АСА (Absolute Championship Akhmat), финалист гран-при АСА в легком весе Артем Резников также устроился на службу в МЧС. Спортсмен будет работать в ДЧС Алматы.

Помимо этого, о переходе на службу в МЧС сообщила трехкратная чемпионка мира по рукопашному бою и сестра непобежденного бойца MMA Шавката Рахмонова Сора Рахмонова. Она назначена на пост сотрудника ДЧС Алматы. В ее обязанности будет входить пропаганда спортивной идеологии в структурах МЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2166241-chempion-mira-po-mma-ustroilsya-na-rabotu-v-dchs-karagandinskoy-oblasti/

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