Казахстанский боксер выиграл бой в Алматы и стал чемпионом WBA

Казахстанский профессиональный боксер Руслан Мадиев выиграл чемпионский бой на турнире в Алматы и стал обладателем пояса WBA Asia, передает корреспондент NUR.KZ.
Поединок стал главным событием вечера бокса в Алматы. Изначально казахстанский боксер должен был поспорить за титул представителем Таиланда Киттисаком Клинсоном. Соперник травмировался, и на замену ему вышел непобежденный боксер из России Тигран Согоян.
Бой в полусреднем дивизионе (66,7 кг) был рассчитан на 10 раундов и продлился всю отведенную дистанцию. На кону стоял вакантный титул чемпиона Азии по версии WBA.
Первые отрезки схватка проходила на равных. Оба боксера обменивались мощными ударами в корпус друг друга.
К концу четвертого раунда скорости заметно снизились, и Руслан Мадиев завладел центром ринга до конца боя.
В итоге победа казахстанского боксера единогласным решением судей. Таким образом, Мадиев стал чемпионом WBA Asia в полусредней весовой категории.
Ранее на этом же вечере бокса в Алматы Ельшат Ныгметолла нокаутом победил соперника из Танзании в третьем раунде во втором легчайшем весе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2164308-kazahstanskiy-bokser-vyigral-titulnyy-boy-i-stal-chempionom-wba/