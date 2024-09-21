Казахстанский боксер выиграл бой в Алматы и стал чемпионом WBA

Казахстанский профессиональный боксер Руслан Мадиев выиграл чемпионский бой на турнире в Алматы и стал обладателем пояса WBA Asia, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок стал главным событием вечера бокса в Алматы. Изначально казахстанский боксер должен был поспорить за титул представителем Таиланда Киттисаком Клинсоном. Соперник травмировался, и на замену ему вышел непобежденный боксер из России Тигран Согоян.

Бой в полусреднем дивизионе (66,7 кг) был рассчитан на 10 раундов и продлился всю отведенную дистанцию. На кону стоял вакантный титул чемпиона Азии по версии WBA.

Первые отрезки схватка проходила на равных. Оба боксера обменивались мощными ударами в корпус друг друга.

К концу четвертого раунда скорости заметно снизились, и Руслан Мадиев завладел центром ринга до конца боя.

В итоге победа казахстанского боксера единогласным решением судей. Таким образом, Мадиев стал чемпионом WBA Asia в полусредней весовой категории.

Ранее на этом же вечере бокса в Алматы Ельшат Ныгметолла нокаутом победил соперника из Танзании в третьем раунде во втором легчайшем весе.

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