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Олимпийский призер Назым Кызайбай стала новым капитаном сборной Казахстана по боксу

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Казахстанская девушка-боксер Назым Кызайбай
Назым Кызайбай. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Бронзовый призер Олимпиады-2024 Назым Кызайбай стала новым капитаном женской национальной команды по боксу, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

В Туркестанской области состоялась встреча с участием тренерского штаба и спортсменок женской сборной. Одной из тем повестки были выборы капитана национальной команды.

В результате голосования эту позицию заняла Назым Кызайбай. Она стала единственной медалисткой прошлой Олимпиады в женской сборной Казахстана. 31-летняя спортсменка в Париже-2024 выиграла бронзу в весе до 50 килограммов.

На данный момент женская сборная Казахстана по боксу продолжает подготовку к чемпионату Азии, который пройдет в Иордании с 30 ноября по 11 декабря.

Напомним, капитаном мужской национальной команды по боксу после Олимпиады-2024 был назначен Айбек Оралбай.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2173608-olimpiyskiy-prizer-nazym-kyzaybay-stala-novym-kapitanom-sbornoy-kazahstana-po-boksu/

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