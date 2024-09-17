Сборная Казахстана по боксу назвала имя нового капитана

В национальной мужской команде Казахстана по боксу был назначен новый капитан, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Ранее эту позицию на протяжении всего предыдущего олимпийского цикла занимал чемпион мира-2023 Асланбек Шымбергенов. Теперь же лидером команды будет победитель чемпионата Азии Айбек Оралбай.

Боксер принимал участие на Олимпийских играх в Париже. Казахстанец дошел до 1/4 финала, уступив Лоренцо Альфонсо Домингесу из Азербайджана.

Напомним, ранее главный тренер сборной Казахстана Кайрат Сатжанов заявил, что Айбек Оралбай поднимется в другую весовую категорию. Теперь он будет выступать в дивизионе свыше 92 килограмма.

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