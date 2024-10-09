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"Впишем казахский стиль в историю": Алимханулы бросил вызов чемпионам мира после объявления нового соперника

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Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: No Limit Boxing

Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы на своей официальной странице в Instagram опубликовал заявление о своем следующем поединке, передает NUR.KZ.

Напомним, казахстанец является действующим чемпионом мира в средней весовой категории по версиям организаций IBF и WBO. В последний раз Алимханулы выходил на ринг 4 октября против новозеландца Андрея Михайловича.

В бою с уроженцем России "Казахский стиль" на кону стоял только пояс IBF, после чего WBO назначила ему нового соперника на защиту титула по своей линии.

"Мы всегда были готовы драться с любым боксёром где угодно, и готовы сейчас!
Впишем казахский стиль в историю!
Нам нужны чемпионы! Нужны четыре титула! Если обладатели поясов убегают, они не чемпионы! А если они занимается боксом ради денег, то они не спортсмены, а бизнесмены! Я все еще надеюсь, что мой следующий бой будет с Адамесом или Ларой! Моя команда сейчас ведет большие переговоры. Если чемпионы не согласятся, мы снова будем защищать оба титула!
Мой следующий бой запланирован на февраль! Будет чемпионский бой или мы выступим против обязательного претендента от WBO!", - написал Алимханулы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2171787-vpishem-kazahskiy-stil-v-istoriyu-alimhanuly-brosil-vyzov-chempionam-mira-posle-obyavleniya-novogo-sopernika/

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