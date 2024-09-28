Куат Хамитов выиграл дебютный бой в профессиональном боксе

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Куат Хамитов дебютировал в профессиональном боксе поединком со своим соотечественником Нурбергеном Шариповым, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние стало вторым по значимости событием турнира в Алматы.

Бой продлился все шесть раундов. Хамитов одержал победу единогласным решением судей (60-54, 58-56, 59-55) и забрал пояс WBC All Star Boxing. Кроме того, на кону поединка стоял личный автомобиль Шарипова.

36-летний Хамитов впервые выступил в профессиональном боксе. В ММА на его счету 24 победы при девяти поражениях и одной ничьей.

33-летний Шарипов также дебютировал на профессиональном ринге. В ММА он выиграл 12 боев и уступил в трех.

Напомним, в рамках этого же турнира в Алматы казахстанец Жуман Жумабеков победил таджикистанца Асрора Акпарходжаева.

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