Куат Хамитов выиграл дебютный бой в профессиональном боксе

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Куат Хамитов дебютировал в профессиональном боксе поединком со своим соотечественником Нурбергеном Шариповым, передает корреспондент NUR.KZ.
Противостояние стало вторым по значимости событием турнира в Алматы.
Бой продлился все шесть раундов. Хамитов одержал победу единогласным решением судей (60-54, 58-56, 59-55) и забрал пояс WBC All Star Boxing. Кроме того, на кону поединка стоял личный автомобиль Шарипова.
36-летний Хамитов впервые выступил в профессиональном боксе. В ММА на его счету 24 победы при девяти поражениях и одной ничьей.
33-летний Шарипов также дебютировал на профессиональном ринге. В ММА он выиграл 12 боев и уступил в трех.
Напомним, в рамках этого же турнира в Алматы казахстанец Жуман Жумабеков победил таджикистанца Асрора Акпарходжаева.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2167198-kuat-hamitov-vyigral-debyutnyy-boy-v-professionalnom-bokse/
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