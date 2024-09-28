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Казахстанец Жуман Жумабеков победил таджикистанского бойца в боксерском поединке в Алматы

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Казахстанский боец Жуман Жумабеков
Жуман Жумабеков. Фото: All Star Boxing

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Жуман Жумабеков провел третий поединок в профессиональном боксе и одержал победу, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен на турнире в Алматы встретился с таджикистанцем Асрором Акпарходжаевым, известным по выступлениям в поп-ММА.

Поединок продлился все шесть раундов и завершился победой Жумабекова раздельным решением судей (56-58, 58-56, 58-56). Всего на профессиональном ринге 34-летний казахстанец выиграл два противостояния и уступил в одном.

Помимо ММА, Жумабеков выступает в кулачных боях. В этом виде спорта в июне он стал чемпионом лиги Nomad Fighting Championship.

Акпарходжаеву 22 года. Таджикистанец дебютировал в профессиональном боксе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2167188-kazahstanec-zhuman-zhumabekov-pobedil-tadzhikistanskogo-boyca-v-bokserskom-poedinke/

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