Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Куат Хамитов принял участие в "битве взглядов" перед дебютным боем боксе

Опубликовано:

Нурберген Шарипов и Куат Хамитов
Нурберген Шарипов и Куат Хамитов: Instagram.com/all.stars.boxing.kz

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов провел "битву взглядов" перед боем по правилам бокса с Нурбергеном Шариповым, передает NUR.KZ.

Поединок двух казахстанских бойцов пройдет по правилам бокса и станет со-главным событием большого турнира в Алматы. который пройдет завтра, 28 сентября.

Для обоих спортсменов это будет дебют в боксе. На кону боя будет также стоять личный автомобиль Нурбергена Шарипова.

На совместной дуэли взглядов была напряженная обстановка и в концовке церемонии Хамитов даже толкнул своего оппонента.

Напомним, в главном событии вечера олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов поборется за пояс WBC Peace с филиппинцем Джо Нойнэем в полусредней весовой категории.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2166807-kuat-hamitov-prinyal-uchastie-v-bitve-vzglyadov-pered-debyutnym-boem-bokse/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie