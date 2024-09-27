Куат Хамитов принял участие в "битве взглядов" перед дебютным боем боксе

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов провел "битву взглядов" перед боем по правилам бокса с Нурбергеном Шариповым, передает NUR.KZ.
Поединок двух казахстанских бойцов пройдет по правилам бокса и станет со-главным событием большого турнира в Алматы. который пройдет завтра, 28 сентября.
Для обоих спортсменов это будет дебют в боксе. На кону боя будет также стоять личный автомобиль Нурбергена Шарипова.
На совместной дуэли взглядов была напряженная обстановка и в концовке церемонии Хамитов даже толкнул своего оппонента.
Напомним, в главном событии вечера олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов поборется за пояс WBC Peace с филиппинцем Джо Нойнэем в полусредней весовой категории.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2166807-kuat-hamitov-prinyal-uchastie-v-bitve-vzglyadov-pered-debyutnym-boem-bokse/
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