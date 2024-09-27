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Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов провел "дуэль взглядов" перед боем в Алматы

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Филиппинский боксер Джо Нойнэем и олимпийский чемпион Данияр Елеусинов
Джо Нойнэем и Данияр Елеусинов: Instagram.com/аl.stars.boxing.kz

Казахстанский профессиональный боксер, олимпийский чемпион 2016 года Данияр Елеусинов прошел обязательную процедуру взвешивания и церемонию "Face-to-Face" с филиппинцем Джо Нойнэем, передает NUR.KZ.

Завтра в Алматы пройдет вечере бокса, главным событием которого станет бой казахстанского профи-боксера Данияра Елеусинова и Джо Нойнэя из Филиппин.

На кону поединка в полусредней весовой категории будет стоять титул WBC Peace.

Оба боксера прошли сегодня обязательную процедуру взвешивания и провели последнюю дуэль взглядов.

Напомним, последний раз Данияр Елеусинов выходил на профессиональный ринг в декабре 2021 года в Астане. Тогда он единогласным решением судей победил аргентинца Хуана Эрнана Леаля и завоевал пояс IBF.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2166801-olimpiyskiy-chempion-daniyar-eleusinov-provel-duel-vzglyadov-pered-boem-v-almaty/

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