Стало известно, сколько заработал Джошуа за бой с Дюбуа

Озвучены суммы, которые заработали британские боксеры Энтони Джошуа и Дэниель Дюбуа за совместный бой за титул IBF, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

В этот уикенд британский боксер Даниэль Дюбуа нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версии IBF.

Энтони Джошуа гарантированно получил гонорар в размере 8 миллионов долларов, в то время как его соотечественник Дэниэль Дюбуа с учетом бонуса за досрочную победу получил лишь 4,7 миллиона долларов США.

Кроме того, боксёры получат процент от платных трансляций (PPV). По предварительным данным, Джошуа должен будет получить $ 33,5 млн, а Дюбуа — около $ 13,5 млн.

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