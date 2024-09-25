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Стало известно, сколько заработал Джошуа за бой с Дюбуа

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Британский боксер Энтони Джошуа (на переднем плане)
Энтони Джошуа (на переднем плане). Фото: Richard Pelham/Getty Images

Озвучены суммы, которые заработали британские боксеры Энтони Джошуа и Дэниель Дюбуа за совместный бой за титул IBF, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

В этот уикенд британский боксер Даниэль Дюбуа нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версии IBF.

Энтони Джошуа гарантированно получил гонорар в размере 8 миллионов долларов, в то время как его соотечественник Дэниэль Дюбуа с учетом бонуса за досрочную победу получил лишь 4,7 миллиона долларов США.

Кроме того, боксёры получат процент от платных трансляций (PPV). По предварительным данным, Джошуа должен будет получить $ 33,5 млн, а Дюбуа — около $ 13,5 млн.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2166037-stalo-izvestno-skolko-zarabotal-dzhoshua-za-boy-s-dyubua/

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