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Нурбек Оралбай раскрыл, что ему сказал Головкин после финала Олимпиады-2024

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Нурбек Оралбай
Нурбек Оралбай. Фото: НОК

Серебряный призер Олимпийских игр в Париже, боксер Нурбек Оралбай рассказал, как его поддержал президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин, передает NUR.KZ со ссылкой на "Түнгі студия".

Боксер стал героем программы "Түнгі студия", в которой рассказала, что его замотивировало продолжать работать дальше.

"После поражения в финале Головкин подошел ко мне и сказал: "Нурбек, я тоже брал серебро. Если бы я выиграл золото в 2004 году, то не стал бы тем, кем являюсь сейчас. Не останавливайся на достигнутом". Эти слова мотивировали меня, и я планирую сразу начать тренировки, не буду долго отдыхать", - поделился спортсмен.

Напомним, чемпион мира по боксу Нурбек Оралбай стал серебряным призером Олимпиады-2024 и принес сборной Казахстана седьмую медаль турнира. В финале весовой категории до 80 килограммов 24-летний спортсмен встретился с украинцем Александром Хижняком - серебряным призером Олимпиады-2020 и чемпионом мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2165353-nurbek-oralbay-raskryl-chto-emu-skazal-golovkin-posle-finala-olimpiady-2024/

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