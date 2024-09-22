Опубликовано видео нокаута в титульном бою Дюбуа и Джошуа

Вещатель TNT Sports в X-аккаунте опубликовал видео последних секунд поединка между британскими боксерами Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа, передает NUR.KZ.

Спортсмены встретились в главном событии турнира на лондонском стадионе "Уэмбли". Дюбуа защитил чемпионский пояс в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версии IBF.

С первого раунда обладатель титула завладел инициативой. В первом, третьем и четвертом отрезках рефери отсчитывал нокдауны Джошуа.

В пятом раунде претендент попытался контратаковать и потряс оппонента, однако Дюбуа сумел вновь нанести точные удары. После одного из них Джошуа рухнул на канвас, что привело к завершению поединка нокаутом.

Для Дюбуа это был первый бой в статусе чемпиона IBF. В июне он завладел временным поясом, но вскоре был повышен после того, как полноценный титул освободил Александр Усик. При этом украинец продолжает быть чемпионом мира в тяжелом весе по другим престижным версиям.

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