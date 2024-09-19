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Олимпийский чемпион из Узбекистана Хасанбой Дусматов высказался о казахстанском боксе

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Сәкен Бибосынов и Хасанбой Дусматов
Сәкен Бибосынов и Хасанбой Дусматов. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Двукратный олимпийский чемпион, узбекский боксер Хасанбой Дусматов прокомментировал выступление казахстанских боксеров на Играх в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал "Уақыт көрсетеді".

Дусматов заявил, что не наблюдал за подготовкой сборной Казахстана перед Олимпийскими играми.

«Мне сложно сказать, почему Казахстан не взял золотую медаль в боксе. Я не видел их тренировки или подготовки, чтобы оценивать. Я знаю, что казахстанские боксеры тренируются только у себя дома, на родине. Мы же, узбекские боксеры, не выбираем турниры — хорошие или плохие, куда приглашают, туда и едем, чтобы набираться опыта. Вот помню, что на турнире в Болгарии Казахстан привез вторых номеров сборной», - заявил боксер.

Напомним, на стадии четвертьфинала Дусматов победил бронзового призера Олимпиады-2020 в Токио, казахстанского боксера Сакена Бибосынова.

В финале Игр в Париже он одолел француза Белала Беннама и стал двукратным олимпийским чемпионом. Ранее он завоевывал золото Олимпиады-2016.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2163613-olimpiyskiy-chempion-iz-uzbekistana-hasanboy-dusmatov-vyskazalsya-o-kazahstanskom-bokse/

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