Боксер Али Ахмедов узнал дату и место следующего боя

Казахстанский профессиональный боксер Али Ахмедов, выступающий во второй средней весовой категории, возвращается на ринг с новым поединком, передает NUR.KZ.

29-летний казахстанец проведет бой 20 сентября в столице Ирландии Дублине. Соперником Ахмедова станет 32-летний представитель Франции Пьер Дибомб.

Поединок пройдет во втором среднем дивизионе (76,2 кг) и рассчитан на 10 раундов.

Напомним, свой последний бой Али Ахмедов провел в мае этого года. Казахстанец боксировал на вечере бокса на DAZN в Детройте (США), в котором он нокаутировал представителя Коста-Рики Энкарнасьона Диаса. В активе отечественного боксера 21 победа в профессиональной карьере. На данный момент Ахмедов идет на серии из пяти выигранных боев подряд.

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