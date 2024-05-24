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Али Ахмедов одержал победу нокаутом на вечере бокса в США

Опубликовано:

Али Ахмедов
Али Ахмедов. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Казахстанский профессиональный боксер Али Ахмедов досрочно победил на вечере профессионального бокса в американском Детройте, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанец проводил поединок против 40-летнего представителя Коста-Рики Энкарнасьона Диаса. Бой в суперсреднем весе был запланирован на традиционные десять раундов, но не продлился всю положенную дистанцию.

28-летний Ахмедов вначале второго раунда отправил оппонента в нокдаун. Затем рефери начал отсчет и победа техническим нокаутом в конечном итоге была отдана казахстанскому боксеру.

Теперь, в активе подопечного Геннадия Головкина Али Ахмедова 21 победа в профессиональной карьере. На данный момент казахстанец идет на серии из пяти выигранных боев подряд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2106363-ali-ahmedov-oderzhal-pobedu-nokautom-v-ssha/

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