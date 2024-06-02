Опубликовано видео нокаута в чемпионском бою Дмитрия Бивола

Пресс-служба DAZN Boxing разместила в X-аккаунте видео последних секунд боя между россиянином Дмитрием Биволом и ливийцем Маликом Зинадом, передает NUR.KZ.

Спортсмены встретились на ринге на турнире в Эр-Рияде. Поединок был запланирован на 12 раундов, но завершился в шестом.

Рефери остановил бой после длительной результативной атаки Бивола, в течение которой он серией безответных ударов загнал оппонента в угол. До этого россиянин отправил Зинада в нокдаун в первом раунде.

Благодаря этом успеху Бивол защитил чемпионские пояса по версиям WBA (Super) и IBO в полутяжелом весе. Он оформил первую досрочную победу с марта 2018 года.

Также нокаутом завершился и главный бой боксерского вечера в Эр-Рияде. Кроме того, на турнире определился временный чемпион IBF в тяжелом весе, где полноценным титулом владеет украинец Александр Усик.

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