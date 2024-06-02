Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Бывший чемпион мира по боксу Уайлдер проиграл брутальным нокаутом

Опубликовано:

Боксеры Деонтей Уайлдер и Чжан Чжилэй (слева направо)
Деонтей Уайлдер и Чжан Чжилэй (слева направо). Фото: Mark Robinson/Matchroom Boxing/Getty Images

Китайский боксер Чжан Чжилэй досрочно победил американца Деонтея Уайлдера на турнире, который прошел в Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) возглавил шоу в Эр-Рияде.

Бой был запланирован на 12 раундов, но завершился в пятом. Чжилэй потряс Уайлдера встречным ударом, после чего добил одним попаданием, от которого американец рухнул на канвас.

Бывший чемпион мира попытался подняться, однако рефери не позволил ему продолжать и зафиксировал технический нокаут.

Уайлдер проиграл второй бой подряд и четвертый за последние пять поединков. Всего в активе 38-летнего американца теперь 43 победы (42 — нокаутами) при четырех поражениях (три — нокаутами) и одной ничьей.

Чжилэй закрыл неудачу в прошлом поединке. На счету 41-летнего китайца теперь 27 побед (22 — нокаутами) при двух поражениях и ничьей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2110806-byvshiy-chempion-mira-po-boksu-uaylder-proigral-brutalnym-nokautom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.