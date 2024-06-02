Бывший чемпион мира по боксу Уайлдер проиграл брутальным нокаутом

Китайский боксер Чжан Чжилэй досрочно победил американца Деонтея Уайлдера на турнире, который прошел в Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) возглавил шоу в Эр-Рияде.

Бой был запланирован на 12 раундов, но завершился в пятом. Чжилэй потряс Уайлдера встречным ударом, после чего добил одним попаданием, от которого американец рухнул на канвас.

Бывший чемпион мира попытался подняться, однако рефери не позволил ему продолжать и зафиксировал технический нокаут.

Уайлдер проиграл второй бой подряд и четвертый за последние пять поединков. Всего в активе 38-летнего американца теперь 43 победы (42 — нокаутами) при четырех поражениях (три — нокаутами) и одной ничьей.

Чжилэй закрыл неудачу в прошлом поединке. На счету 41-летнего китайца теперь 27 побед (22 — нокаутами) при двух поражениях и ничьей.

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