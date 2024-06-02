Дмитрий Бивол оформил первый нокаут за шесть лет и защитил титулы чемпиона мира по боксу

Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу над ливийцем Маликом Зинадом и защитил два чемпионских пояса в полутяжелом весе (до 79,4 кг), передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов состоялся в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии.

Бивол уже в первом раунде отправил соперника в нокдаун, а в дальнейшем также владел инициативой. В шестой трехминутке россиянин в ходе результативной атаки загнал Зинада в угол ринга, обрушивая на него множество безответных ударов. На фоне пассивной защиты ливийца рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Для 33-летнего Бивола это первая досрочная победа с марта 2018 года. Россиянин защитил титулы по версиям WBA (Super) и IBO. Теперь на его счету победы во всех 23 боях за карьеру (12 — нокаутами).

Зинад потерпел первое поражение на профессиональном ринге. В активе 30-летнего ливийца осталось 22 победы (16 — нокаутами).

Напомним, изначально соперником Бивола должен был стать российско-канадский боксер Артур Бетербиев, однако он снялся с боя из-за травмы. Планировались, что спортсмены оспорят звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе.

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