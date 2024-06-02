Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дмитрий Бивол оформил первый нокаут за шесть лет и защитил титулы чемпиона мира по боксу

Опубликовано:

Российский боксер Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол. Фото: Mark Robinson/Matchroom Boxing/Getty Images

Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу над ливийцем Маликом Зинадом и защитил два чемпионских пояса в полутяжелом весе (до 79,4 кг), передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов состоялся в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии.

Бивол уже в первом раунде отправил соперника в нокдаун, а в дальнейшем также владел инициативой. В шестой трехминутке россиянин в ходе результативной атаки загнал Зинада в угол ринга, обрушивая на него множество безответных ударов. На фоне пассивной защиты ливийца рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Для 33-летнего Бивола это первая досрочная победа с марта 2018 года. Россиянин защитил титулы по версиям WBA (Super) и IBO. Теперь на его счету победы во всех 23 боях за карьеру (12 — нокаутами).

Зинад потерпел первое поражение на профессиональном ринге. В активе 30-летнего ливийца осталось 22 победы (16 — нокаутами).

Напомним, изначально соперником Бивола должен был стать российско-канадский боксер Артур Бетербиев, однако он снялся с боя из-за травмы. Планировались, что спортсмены оспорят звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2110803-dmitriy-bivol-oformil-pervyy-nokaut-za-shest-let-i-zashchitil-tituly-chempiona-mira-po-boksu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.