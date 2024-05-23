Казахстанец Батыр Джукембаев нокаутировал известного украинского боксера

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев одержал очередную победу на профессиональном ринге на турнире в Плант-Сити (штат Флорида, США), передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником спортсмена по главному поединку карда выступил украинец Иван Редкач, которого организаторы представили под флагом США.
Бой был запланирован в рамках первого полусреднего дивизиона (до 63,5 кг), но оппонент Джукембаева провалил взвешивание и не уложился в лимит.
Сам поединок был рассчитан на 10 раундов, а завершился уже в пятом. Казахстанец полностью доминировал на ринге и регулярно проводил результативные атаки. За минуту до конца пятого раунда рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут от 33-летнего Джукембаева.
Теперь на счету казахстанца 23 победы (17 досрочных) при одном поражении на профессиональном ринге. В активе 38-летнего Редкача 24 победы (19 — нокаутами), семь проигрышей (четыре — нокаутами) и одна ничья.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2105682-kazahstanec-batyr-dzhukembaev-nokautiroval-izvestnogo-ukrainskogo-boksera/