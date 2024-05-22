Украинский соперник казахстанского боксера провалил взвешивание

Казахстанец Батыр Джукембаев и украинец Иван Редкач прошли взвешивание перед очным боксерским поединком, передает NUR.KZ со ссылкой на портал VRinge.com.

Спортсмены возглавят турнир, который пройдет в ночь на 23 мая по казахстанскому времени в Плант-Сити (штат Флорида, США).

Планировалось, что бой состоится в рамках первого полусреднего дивизиона (до 63,5 кг), но Редкач не уложился в лимит. Украинец, которого организаторы шоу представили под флагом США, показал на весах 64,2 кг.

Джукембаев успешно прошел взвешивание — 63,4 кг. Поединок остался в силе.

Казахстанцу 33 года, он выиграл 22 боя на профессиональном ринге (16 — нокаутами) и в одном досрочно уступил. На счету 38-летнего Редкача 24 победы (19 — нокаутами), шесть поражений (три — нокаутами) и одна ничья.

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