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Усик не сдержал слез после победы над Фьюри и обратился к умершему отцу (видео)

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Украинский боксер Александр Усик
Александр Усик. Фото: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

Украинский боксер Александр Усик не смог сдержать слез, выступая с речью после победы над британцем Тайсоном Фьюри, передает корреспондент NUR.KZ. Видео эпизода опубликовала пресс-служба DAZN.

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей и стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

"Батька, ты слышишь? Мы это сделали!" — со слезами крикнул спортсмен в микрофон на украинском языке, обратившись к своему отцу, который ушел из жизни в 2012 году вскоре после победы сына на Олимпиаде.

Затем Усик произнес речь на английском.

"Спасибо моей команде, моему богу Иисусу Христу. Это большая возможность для меня, моей страны. Слава Украине! Это великое время и великий день. У меня нет слов," — сказал абсолютный чемпион мира.

На счету 37-летнего Усика теперь победы во всех 22 боях на профессиональном ринге. Ранее он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2103047-usik-ne-sderzhal-slez-posle-pobedy-nad-fyuri-i-obratilsya-k-umershemu-otcu-video/

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