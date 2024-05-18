Казахстан завоевал 14 золотых медалей на международном турнире по боксу

В столице завершился международный турнир по боксу "Elorda Cup", на котором мужская и женская сборная завоевали 14 золотых медалей, передает корреспондент NUR.KZ.

Сборная Казахстана по итогам престижных соревнований выиграла итоговый медальный зачет. В активе отечественной команды 14 золотых, 13 серебряных и 25 бронзовых медалей.

Список казахстанских чемпионов на турнире "Elorda Cup":

51 кг- Сакен Бибосынов

54 кг - Карим Серкебаев

57 кг - Махмуд Сабырхан

60 кг - Талгат Сырымбетов

67 кг - Нурбек Мурсал

75 кг - Тимур Нурсейитов

86 кг - Нурбек Оралбай

до 92 кг - Сагындык Тогамбай

свыше 92 кг - Камшыбек Кункабаев

57 кг - Карина Ибрагимова

60 кг - Виктория Графеева

63 кг - Аида Абикеева

70 кг - Мадина Нурышева

до 81 кг - Елдана Талипова

Стало известно, что за первое место боксеры получат призовые в размере 700 долларов, за второе - 400 долларов, за третье - 200 долларов.

Ранее, мы рассказывали, что тренерский штаб сборной Казахстана по боксу решил не выставлять обладателей олимпийских лицензий на финальные поединки турнира "Elorda Cup".

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