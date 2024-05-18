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Казахстан завоевал 14 золотых медалей на международном турнире по боксу

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Боксер Сакен Бибосынов
Сакен Бибосынов. Фото: James Chance/Getty Images

В столице завершился международный турнир по боксу "Elorda Cup", на котором мужская и женская сборная завоевали 14 золотых медалей, передает корреспондент NUR.KZ.

Сборная Казахстана по итогам престижных соревнований выиграла итоговый медальный зачет. В активе отечественной команды 14 золотых, 13 серебряных и 25 бронзовых медалей.

Список казахстанских чемпионов на турнире "Elorda Cup":

  • 51 кг- Сакен Бибосынов
  • 54 кг - Карим Серкебаев
  • 57 кг - Махмуд Сабырхан
  • 60 кг - Талгат Сырымбетов
  • 67 кг - Нурбек Мурсал
  • 75 кг - Тимур Нурсейитов
  • 86 кг - Нурбек Оралбай
  • до 92 кг - Сагындык Тогамбай
  • свыше 92 кг - Камшыбек Кункабаев
  • 57 кг - Карина Ибрагимова
  • 60 кг - Виктория Графеева
  • 63 кг - Аида Абикеева
  • 70 кг - Мадина Нурышева
  • до 81 кг - Елдана Талипова

Стало известно, что за первое место боксеры получат призовые в размере 700 долларов, за второе - 400 долларов, за третье - 200 долларов.

Ранее, мы рассказывали, что тренерский штаб сборной Казахстана по боксу решил не выставлять обладателей олимпийских лицензий на финальные поединки турнира "Elorda Cup".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2102924-kazahstan-zavoeval-14-zolotyh-medaley-na-mezhdunarodnom-turnire-po-boksu/

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