Казахстан завоевал 14 золотых медалей на международном турнире по боксу

В столице завершился международный турнир по боксу "Elorda Cup", на котором мужская и женская сборная завоевали 14 золотых медалей, передает корреспондент NUR.KZ.
Сборная Казахстана по итогам престижных соревнований выиграла итоговый медальный зачет. В активе отечественной команды 14 золотых, 13 серебряных и 25 бронзовых медалей.
Список казахстанских чемпионов на турнире "Elorda Cup":
- 51 кг- Сакен Бибосынов
- 54 кг - Карим Серкебаев
- 57 кг - Махмуд Сабырхан
- 60 кг - Талгат Сырымбетов
- 67 кг - Нурбек Мурсал
- 75 кг - Тимур Нурсейитов
- 86 кг - Нурбек Оралбай
- до 92 кг - Сагындык Тогамбай
- свыше 92 кг - Камшыбек Кункабаев
- 57 кг - Карина Ибрагимова
- 60 кг - Виктория Графеева
- 63 кг - Аида Абикеева
- 70 кг - Мадина Нурышева
- до 81 кг - Елдана Талипова
Стало известно, что за первое место боксеры получат призовые в размере 700 долларов, за второе - 400 долларов, за третье - 200 долларов.
Ранее, мы рассказывали, что тренерский штаб сборной Казахстана по боксу решил не выставлять обладателей олимпийских лицензий на финальные поединки турнира "Elorda Cup".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2102924-kazahstan-zavoeval-14-zolotyh-medaley-na-mezhdunarodnom-turnire-po-boksu/