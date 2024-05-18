Официально: лидеры сборной Казахстана по боксу не примут участия в финале турнира в Астане

Стало известно, что тренерский штаб сборной Казахстана по боксу решил не выставлять обладателей олимпийских лицензий на финальные поединки турнира "Elorda Cup", передает корреспондент NUR.KZ.

Лидеры мужской сборной Казахстана Сакен Бибосынов, Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов, Камшыбек Кункабаев и Айбек Оралбай не примут участия в боях за золото на домашнем международном турнире.

Как заявил главный тренер национальной команды Мырзагали Айтжанов, необходимо избежать возможного травмирования и перегрузки боксеров перед Олимпийскими играми — 2024. Все названные спортсмены являются обладателями лицензий.

Таким образом, они продолжат подготовку к главным стартам четырехлетия на учебно-тренировочных сборах.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля. Завершится главное спортивное событие четырехлетия 11 августа. За это время в столице Франции разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

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