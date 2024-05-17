Чемпионы мира из Казахстана вышли в финал "Elorda Cup" в Астане

Казахстанские боксеры Асланбек Шымбергенов и Махмуд Сабырхан без боя вышли в финал международного турнира по боксу, который в эти дни проходит в столице, передает корреспондент NUR.KZ.
В обоих полуфиналах должны были состояться противостояния между казахстанскими боксерами.
Махмуд Сабырхан в полуфинальной схватке в весе до 57 килограммов должен был встретиться с другим казахстанским боксером Асылжаном Серикбаем, а капитан сборной Асланбек Шымбергенов планировал встретиться с еще одним местным спортсменом Темирханом Тезеком. Их соперники отказались от боя и боксеры автоматически прошли в финал.
Отметим, Махмуд Сабырхан и Асланбек Шымбергенов являются действующими чемпионами мира. Финалы в их весовых категориях пройдут завтра.
Ранее, представитель национальной сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов вышел в финал международного турнира "Elorda Cup".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2102462-chempiony-mira-iz-kazahstana-vyshli-v-final-elorda-cup-v-astane/