Чемпионы мира из Казахстана вышли в финал "Elorda Cup" в Астане

Казахстанские боксеры Асланбек Шымбергенов и Махмуд Сабырхан без боя вышли в финал международного турнира по боксу, который в эти дни проходит в столице, передает корреспондент NUR.KZ.

В обоих полуфиналах должны были состояться противостояния между казахстанскими боксерами.

Махмуд Сабырхан в полуфинальной схватке в весе до 57 килограммов должен был встретиться с другим казахстанским боксером Асылжаном Серикбаем, а капитан сборной Асланбек Шымбергенов планировал встретиться с еще одним местным спортсменом Темирханом Тезеком. Их соперники отказались от боя и боксеры автоматически прошли в финал.

Отметим, Махмуд Сабырхан и Асланбек Шымбергенов являются действующими чемпионами мира. Финалы в их весовых категориях пройдут завтра.

Ранее, представитель национальной сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов вышел в финал международного турнира "Elorda Cup".

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