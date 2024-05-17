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Сакен Бибосынов поборется за золото международного турнира в Астане

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Сакен Бибосынов
Сакен Бибосынов. Фото: Аян Толеген / Дирекция развития спорта

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов вышел в финал международного турнира "Elorda Cup", передает корреспондент NUR.KZ.

В битве за финал в весовой категории до 51 килограмма Бибосынову противостоял японский боксер Соуши Макино. По итогам трех раундов победа единогласным решением судей была присуждена казахстанцу.

В финале Сакен сразится с другим казахстанским боксером Дамиром Адбикадыром, который в своем полуфинале, также одержал победу решением судей со счетом 5:0. Финал в этой весовой категории пройдет завтра, 18 мая.

Напомним, что 26-летний Бибосынов становился чемпионом мира — 2021 и бронзовым призером Олимпийских игр — 2020 в Токио. В марте этого на лицензионном турнире в Италии он смог завоевать путевку на ОИ-2024 в Париже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2102453-saken-bibosynov-poboretsya-za-zoloto-mezhdunarodnogo-turnira-v-astane/

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