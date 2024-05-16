Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Александр Усик и Тайсон Фьюри провели открытую тренировку перед очным боем (видео)

Опубликовано:

Украинский боксер Александр Усик
Александр Усик. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Претенденты на титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри провели открытую тренировку, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов состоится 18 мая в Эр-Рияде. В преддверии противостояния они приняли участие в публичном мероприятии в столице Саудовской Аравии.

На открытую тренировку поочередно вышли участники других боев карда. Предпоследним перед зрителями появился Усик. Он провел разминку и несколько боксерских упражнений.

Затем на ринг вышел Фьюри. В числе его сопровождавших был отец британца Джон Фьюри, который в понедельник до крови разбил голову, ударив члена команды Усика.

Боксер не только тренировался, но и танцевал на ринге. Большую часть времени за действиями Фьюри наблюдал и Усик.

На данный момент соперники делят все главные титулы мирового профессионального бокса в супертяжелом весе. Усик владеет поясами WBA, WBO, IBF и IBO, Фьюри — WBC.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2101328-aleksandr-usik-i-tayson-fyuri-proveli-otkrytuyu-trenirovku-pered-ochnym-boem-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.