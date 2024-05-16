Александр Усик и Тайсон Фьюри провели открытую тренировку перед очным боем (видео)

Претенденты на титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри провели открытую тренировку, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов состоится 18 мая в Эр-Рияде. В преддверии противостояния они приняли участие в публичном мероприятии в столице Саудовской Аравии.

На открытую тренировку поочередно вышли участники других боев карда. Предпоследним перед зрителями появился Усик. Он провел разминку и несколько боксерских упражнений.

Затем на ринг вышел Фьюри. В числе его сопровождавших был отец британца Джон Фьюри, который в понедельник до крови разбил голову, ударив члена команды Усика.

Боксер не только тренировался, но и танцевал на ринге. Большую часть времени за действиями Фьюри наблюдал и Усик.

На данный момент соперники делят все главные титулы мирового профессионального бокса в супертяжелом весе. Усик владеет поясами WBA, WBO, IBF и IBO, Фьюри — WBC.

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