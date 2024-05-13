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Отец Фьюри до крови разбил голову в потасовке с командой Усика (видео)

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Окровавленный Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри
Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри. Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

Отец британского боксера супертяжеловеса Тайсона Фьюри Джон Фьюри вступил в потасовку с членами команды украинца Александра Усика, сообщает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

59-летний Джон попал в потасовку на медиадне в преддверии поединка своего сына с украинским спортсменом за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории, который пройдет 18 мая в Эр-Рияде.

Команды Усика и Фьюри встретились в отеле в столице Саудовской Аравии. Их представители выкрикивали фамилии украинца и британца, а служба безопасности пыталась предотвратить потасовку.

Однако отец "Цыганского короля" подошел к одному из членов команды Усика и ударил его головой, но сам получил рассечение лба.

"Честно говоря, искренне извиняюсь перед всеми причастными. Просто мы такие. Эмоции и напряжение очень большие.
Победа, поражение или ничья - в моей жизни была тысяча драк. Для меня это неважно. Для меня важно, чтобы уважали моего сына, но этот парень этого не показывал. Понимаете, о чем я говорю? Он упоминал моего сына, поэтому должен был получить свое. Теперь у него был свой бой, и он проиграл старику! Мне плевать на рассечение, это меня не волнует…", - заявил Фьюри-старший в интервью для Seconds Out.

Сами боксеры пропустили этот инцидент. Фьюри-младший, позднее увидев отца, удивленно спросил, как тот порезался. Видео этого эпизода в соцсети X опубликовал IFL TV.

Усику 37 лет, на данный момент он владеет поясами WBA, WBO, IBF и IBO. Фьюри 35 лет, ему принадлежит титул WBC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2099918-otec-taysona-fyuri-poluchil-krovavoe-rassechenie-v-potasovke-s-komandoy-usika-video/

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