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Именитый британский тяжеловес Энтони Джошуа похвалил казахстанский бокс

Опубликовано:

Энтони Джошуа
Энтони Джошуа. Фото: Getty Images/ Richard Heathcote / Staff

Казахстанский профессиональный боксер Султан Заурбек рассказал о знакомстве с экс-чемпионом мира в тяжелом весе, британцем Энтони Джошуа, передает NUR.KZ со ссылкой на SPORT+.

Заурбек рассказал про работу в лагере с бывшим чемпионом мира по версии IBF, WBA, WВО, IBO.

«Очень простой парень. Сначала я задавался вопросом, могу ли я поприветствовать его, но он сам подошел, обнял меня, поговорили о боксе. Он очень хвалил любительский бокс Казахстана. Его тренер также хорошо отзывался о нашем боксе», - поделился казахстанец.

Напомним, Энтони Джошуа 9 марта провел бой с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну. Поединок был рассчитан на 10 раундов, но уже во второй трехминутке отправил Нганну в нокаут.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2097938-imenityy-britanskiy-tyazheloves-entoni-dzhoshua-pohvalil-kazahstanskiy-boks/

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